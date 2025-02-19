Bilecik'te kar etkili oluyor

Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerinde de etkili olan yağışın gece saatlerine dek sürmesi, yarın da devam etmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kent merkezinde, kar nedeniyle yer yer çatılar ve araçların üzerleri ile refüjler beyaz örtüyle kaplandı.

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