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        Bilecik'te kar etkili oluyor

        Bilecik kent merkezi ve ilçelerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 18:53 Güncelleme: 19.02.2025 - 19:03
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        Bilecik'te kar etkili oluyor
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        Bilecik kent merkezi ve ilçelerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kent merkezinde, kar nedeniyle yer yer çatılar ve araçların üzerleri ile refüjler beyaz örtüyle kaplandı.

        Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerinde de etkili olan yağışın gece saatlerine dek sürmesi, yarın da devam etmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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