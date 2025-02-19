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        Bilecik ve bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

        Bilecik merkez ile Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinde kar yağışı ve yoğun buzlanma riski nedeniyle eğitime, Osmaneli ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 23:43 Güncelleme: 19.02.2025 - 23:43
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        Bilecik ve bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi
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        Bilecik merkez ile Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinde kar yağışı ve yoğun buzlanma riski nedeniyle eğitime, Osmaneli ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez ile Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinin tamamında yoğun kar yağışı ve aşırı buzlanma riski dolayısıyla 20 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, Osmaneli ilçesindeki Ağlan, Adliye, Hisarcık, Sarıyazı, Boyunkaya, Oğulpaşa, Avdan, Çiftlik, Belenalan ve Orhaniye köylerinde ise taşımalı eğitime aynı gün için ara verildiği ifade edildi.

        Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu olan kadın personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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