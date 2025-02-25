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        Osmaneli Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğrencilere çorba ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 14:39 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:43
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        Osmaneli Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğrencilere çorba ikramında bulunuldu.

        Osmaneli Belediyesince gerçekleştirilen organizasyonda özellikle öğrencilerin kullandığı güzergahlarda çorba ikram noktaları oluşturuldu.

        Belediye Başkanı Bekir Torun, çorbaların hem öğrencilerin yüzünü güldürdüğünü hem de içini ısıttığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Okullarına yetişmek için koşuşturan öğrencilerimize sıcak çorba ikram ediyoruz. Yaptığımız etkinliklerle gençlerimizin derslerine daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacındayız. Öğrencilerimizin rahat ve sağlıklı bir biçimde eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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