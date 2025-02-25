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        Bilecik'te seyir halindeyken yanan mikserde hasar oluştu

        Bilecik'te, seyir halindeyken yanan mikserde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 15:19 Güncelleme: 25.02.2025 - 15:40
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        Bilecik'te seyir halindeyken yanan mikserde hasar oluştu
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        Bilecik'te, seyir halindeyken yanan mikserde hasar meydana geldi.

        Bilecik-Sakarya kara yolunun Sakarya istikametinde ilerleyen O.A. (55) yönetimindeki 11 DM 415 dorse plakalı taş tozu yüklü mikser, Otogar Kavşağı yakınlarında sağ arka lastiğinin patlaması sonucu yanmaya başladı.

        Sürücü O.A'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

        Olay nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, daha sonra normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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