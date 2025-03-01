Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        AK Parti'li Yağcı'nın vefat eden babası Bilecik'te son yolculuğuna uğurlandı

        AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı'nın 90 yaşında hayatını kaybeden babası, Bilecik'te toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 18:08 Güncelleme: 01.03.2025 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Yağcı'nın vefat eden babası Bilecik'te son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL

        AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı'nın 90 yaşında hayatını kaybeden babası, Bilecik'te toprağa verildi.

        Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Emin Yağcı için merkeze bağlı Cumalı köyünde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene katılan Selim Yağcı ve aile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

        Cenaze, Cumalı Köyü Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

        Törene, Yağcı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve CHP İl Başkanı Ali Özdemir katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zorlu yöneticisi Cem Köksal'a soruşturma
        Zorlu yöneticisi Cem Köksal'a soruşturma
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Dur durak bilmiyor
        Dur durak bilmiyor
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        Düelloya tutuştular
        Düelloya tutuştular
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Güllaç neden sadece Ramazan'da yenir?
        Güllaç neden sadece Ramazan'da yenir?
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?

        Benzer Haberler

        Oruçluyken açlık çekmemek için sahurda doğru beslenmek önemli
        Oruçluyken açlık çekmemek için sahurda doğru beslenmek önemli
        Bilecik'te üniversite öğrencilerine "Bağımlı olma, geleceğe umut ol" eğitim...
        Bilecik'te üniversite öğrencilerine "Bağımlı olma, geleceğe umut ol" eğitim...
        Bilecik'te düzenlenen BEBKA toplantısında 2 proje için ilerleme sağlandı
        Bilecik'te düzenlenen BEBKA toplantısında 2 proje için ilerleme sağlandı
        AK Parti Bilecik İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması
        AK Parti Bilecik İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması
        Bilecik'te ramazan davulcuları son provalarını yaptı
        Bilecik'te ramazan davulcuları son provalarını yaptı
        TÜRKPATENT Başkanı Durak, Bilecik'in Lefke bezi ve Bıldırcın kebabının coğr...
        TÜRKPATENT Başkanı Durak, Bilecik'in Lefke bezi ve Bıldırcın kebabının coğr...