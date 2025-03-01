AK Parti'li Yağcı'nın vefat eden babası Bilecik'te son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Yağcı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve CHP İl Başkanı Ali Özdemir katıldı.

Törene katılan Selim Yağcı ve aile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Emin Yağcı için merkeze bağlı Cumalı köyünde cenaze töreni düzenlendi.

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