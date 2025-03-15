Gelibolu'dan Türk bayrağı, toprak ve deniz suyu Bilecik'e getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 18 Mart'ta sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Bursalı atletler tarafından Bilecikli sporculara teslim edildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale-Ankara 28. Zafer Koşusu'nda Bursalı gençlerin taşıdığı emanetlerin teslimi için ilk olarak Pelitözü Gölpark'ta tören düzenlendi.

Daha sonra Bilecikli sporcular tarafından Bilecik Valiliği önünde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'e sunulan emanetler, törenin ardından atletler tarafından Eskişehirli gençlere teslim edilmek üzere taşınmaya başlandı.

Emanetler, Eskişehir'in ardından Ankara'ya ulaştırılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.