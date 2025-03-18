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        Bilecik'te "Gazze'ye destek konvoyu" oluşturuldu

        Bilecik'te, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla konvoy oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 23:12 Güncelleme: 18.03.2025 - 23:26
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        Bilecik'te "Gazze'ye destek konvoyu" oluşturuldu
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        Bilecik'te, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla konvoy oluşturuldu.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen "Gazze için araç konvoyu"na katılanlar, Atatürk Spor Salonu önünde yatsı namazı sonrası bir araya geldi.

        Buradan araçlarıyla konvoy oluşturan kalabalık grup, Filistin ve Türk bayraklarıyla süslediği araçlarıyla Ertuğrulgazi, Hürriyet Mahallesi, Organize Sanayi Kavşağı'nda ilerleyip Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

        Grup adına açıklama yapan İHH Bilecik Şube Başkanı Ercan Çakmak, Siyonistlerin saldırıları sebebiyle bugüne kadar yüz binlerce insanın şehit olduğunu hatırlattı.

        İsrail'in, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasından sonra da ateşkese uymayarak saldırılarını sürdürdüğünü aktaran Çakmak, şöyle konuştu:

        "Ateşkes süreci içerisinde Gazze'ye defalarca kez saldırı düzenlendi. Son olarak bu gece ateşkesi bozan apartheid rejimi, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını, sığındığı okulları ve sivillerin evlerini bombaladı. Saldırılarda, 400'den fazla Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Sahur vaktinde, ateşkesi tek taraflı olarak bozarak kadın, çocuk ve sivillere saldıran Siyonistler, barbarlığını ve zalimliğini bir kez daha gözler önüne serdi."

        Vatanını işgale teslim etmeyen Filistin halkının ağır bedeller ödediğini dile getiren Çakmak, "Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail’in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz. Son olarak herkese sesleniyor ve diyoruz ki tüm dünya halkları tepkisini açıkça göstermelidir. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir." diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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