Bilecik'te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ali P. idaresindeki 34 GYK 402 plakalı tır, Gölpazarı-Yenipazar kara yolu Belkese köyü yakınlarında, Yaşar G. yönetimindeki 11 DK 282 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Yaşar G. ile araçtaki yolcular Fuat Ö. ile Ali Yıldız (66), 112 Acil Sağlık ekiplerince Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yıldız, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.