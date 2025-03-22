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        Bilecik'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Bilecik'te, yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 15:56 Güncelleme: 22.03.2025 - 16:28
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        Bilecik'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Bilecik'te, yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Hürriyet Mahallesi'ndeki pazar yerine giden 2 vatandaş, alışveriş yaptıkları sırada ceplerini kontrol ettiklerinde toplam 3 bin 650 liranın olmadığını fark ederek, polise ihbarda bulundu.

        Bunun üzerine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlılara ait otomobilin, pazar yerinin otoparkında park halinde olduğunu tespit etti.

        Ekipler, olayı gerçekleştirdikleri öne sürülen H.B, G.B.D. ve A.D'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan ve birçok suçtan kayıtları bulunduğu belirlenen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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