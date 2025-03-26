Bilecik'te alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Alışveriş merkezindeki vatandaşlar ve çalışanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Eskişehir-Bursa kara yolu üzerinde bulunan alışveriş merkezinin enerji odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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