Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir alışveriş merkezinin enerji odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 15:37 Güncelleme: 26.03.2025 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir alışveriş merkezinin enerji odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Eskişehir-Bursa kara yolu üzerinde bulunan alışveriş merkezinin enerji odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Alışveriş merkezindeki vatandaşlar ve çalışanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

        İtfaiyenin kontrol altına alınıp, söndürdüğü yangında merkezin enerji odasından hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        İBB başkan vekili bugün belli oluyor
        İBB başkan vekili bugün belli oluyor
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Biraz yavaş diye yazdı ama... Öldüren kaza kamerada!
        Biraz yavaş diye yazdı ama... Öldüren kaza kamerada!
        Arkadaş katiline istenen ceza açıklandı!
        Arkadaş katiline istenen ceza açıklandı!
        Alaska'da mucize! Uçak enkazından sağ çıktılar
        Alaska'da mucize! Uçak enkazından sağ çıktılar
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Beni sattın"
        "Beni sattın"
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        İhanet ettiğini kabul etti
        İhanet ettiğini kabul etti
        Derbi öncesi para mesaisi!
        Derbi öncesi para mesaisi!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri

        Benzer Haberler

        Bilecik'te çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı
        Bilecik'te çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı
        Bilecik Valisi Aygöl, koruyucu aileler ve çocuklarıyla iftarda buluştu
        Bilecik Valisi Aygöl, koruyucu aileler ve çocuklarıyla iftarda buluştu
        Bilecik'te küçükler judo grup müsabakaları düzenleniyor
        Bilecik'te küçükler judo grup müsabakaları düzenleniyor
        "Osmanlı şerbetleri"nin geleneksel ürün adı olması için başvuru yapıldı
        "Osmanlı şerbetleri"nin geleneksel ürün adı olması için başvuru yapıldı
        Bilecik'te Filistin için camilerde dua edildi
        Bilecik'te Filistin için camilerde dua edildi
        Bilecik'te düzenlenen Gençler, Yıldızlar Korfbol Karma Grup Müsabakaları so...
        Bilecik'te düzenlenen Gençler, Yıldızlar Korfbol Karma Grup Müsabakaları so...