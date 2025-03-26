Bilecik'te alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir alışveriş merkezinin enerji odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir alışveriş merkezinin enerji odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eskişehir-Bursa kara yolu üzerinde bulunan alışveriş merkezinin enerji odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Alışveriş merkezindeki vatandaşlar ve çalışanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
İtfaiyenin kontrol altına alınıp, söndürdüğü yangında merkezin enerji odasından hasar oluştu.
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