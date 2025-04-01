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        Bilecik'te kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Bilecik'te kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 19:19 Güncelleme: 01.04.2025 - 19:28
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        Bilecik'te kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Bilecik'te kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Eskişehir-İstanbul Yolu Pelitözü Kavşağı'nda, Tahsin S. yönetimindeki 11 AE 317 plakalı otomobil, Mehmet Y. idaresindeki 41 TN 640 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada otomobildeki yolculardan Münevver S, Yusuf S, Zehra S. ve Ecrin S. ile kamyonetteki yolculardan Sevilay Y, Merve Y. ve Zeynep Y. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Bilecik merkez istikametine ulaşım, araçlar yoldan kaldırılıncaya kadar tek şeritten sağlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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