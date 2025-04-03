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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Bilecik Valiliğini ziyaret etti

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Bilecik Valiliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 18:20 Güncelleme: 03.04.2025 - 18:29
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Bilecik Valiliğini ziyaret etti
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Bilecik Valiliğine ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Bilecik Valisi Şefik Aygöl ile makamında görüşüp kente ilişkin bilgi aldı.

        Daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Karaloğlu, Vali Aygöl ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezleri" konulu toplantıya başkanlık etti.

        İl genelindeki sahipsiz hayvanlara yönelik faaliyetlerin ele alındığı toplantıda yetkililer, projelerini Karaloğlu'na sundu.

        Sahipsiz hayvanlar için inşa edilecek barınağın ayrıntılarının da konuşulduğu toplantıda, ilgili kurumlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, mevcut projelerin etkinliği ve bu konularda geleceğe dair atılacak adımlar masaya yatırıldı.

        Ziyaret, toplantının ardından Karaloğlu'nun Vali Aygöl, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ile fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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