Bilecik Valisi Aygöl, kentin asayiş verilerini açıkladı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentin şubat ve mart aylarına ilişkin asayiş verilerini açıkladı.

Aygöl, Valilik binasında İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ile düzenlediği basın toplantısında, kentte son 2 ayda 66 bin 270 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldığını, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 446 şüphelinin yakalandığını söyledi.

Asayiş çalışmaları kapsamında 1591 iş yerinin denetlendiği aktaran Vali Aygöl, şöyle devam etti:

"Ayrıca 754 okul, 1189 metruk bina ile 1130 park ve bahçe kontrol edilmiştir. 1443 olay meydana gelmiş, 640 şüpheli yakalanmış, 69'u gözaltına alınmış, 7'si ise tutuklanmıştır. Kabahatler Kanunu'na istinaden 7 kişiye toplam 36 bin 169 lira ceza uygulanmıştır. 7 Mart'ta kapalı pazar alanındaki yankesicilik olayına karışan ve il dışından geldiği tespit edilen 3 zanlı yakalanıp adli makamlarca tutuklanmıştır."

Aygöl, Bozüyük ilçesi Çarşı Mahallesi'nde 24 Mart'ta meydana gelen dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen 2 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını ve adli makamlarca tutuklandığını anlattı.