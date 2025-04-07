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        Bilecik Valisi Aygöl, kentin asayiş verilerini açıkladı

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentin şubat ve mart aylarına ilişkin asayiş verilerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 18:21 Güncelleme: 07.04.2025 - 18:22
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        Bilecik Valisi Aygöl, kentin asayiş verilerini açıkladı
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentin şubat ve mart aylarına ilişkin asayiş verilerini açıkladı.

        Aygöl, Valilik binasında İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ile düzenlediği basın toplantısında, kentte son 2 ayda 66 bin 270 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldığını, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 446 şüphelinin yakalandığını söyledi.

        Asayiş çalışmaları kapsamında 1591 iş yerinin denetlendiği aktaran Vali Aygöl, şöyle devam etti:

        "Ayrıca 754 okul, 1189 metruk bina ile 1130 park ve bahçe kontrol edilmiştir. 1443 olay meydana gelmiş, 640 şüpheli yakalanmış, 69'u gözaltına alınmış, 7'si ise tutuklanmıştır. Kabahatler Kanunu'na istinaden 7 kişiye toplam 36 bin 169 lira ceza uygulanmıştır. 7 Mart'ta kapalı pazar alanındaki yankesicilik olayına karışan ve il dışından geldiği tespit edilen 3 zanlı yakalanıp adli makamlarca tutuklanmıştır."

        Aygöl, Bozüyük ilçesi Çarşı Mahallesi'nde 24 Mart'ta meydana gelen dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen 2 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını ve adli makamlarca tutuklandığını anlattı.

        Vali Aygöl, narkotik suçlarına dair 6 olay gerçekleştiğini, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 41 operasyon düzenlendiğini bildirdi.

        Çalışmalarda gözaltına alınan 65 zanlıdan 10'unun tutuklandığını belirten Aygöl, uyuşturucuyla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

        Kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığı suçları hakkında bilgi veren Aygöl, "Kaçakçılık kapsamında 2 olay meydana gelmiş, 10 operasyon gerçekleştirilmiştir. 33 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 3 zanlı tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığına karşı yapılan çalışmalarda ise 195 yabancı uyruklu kontrol edilmiş, 11'ine toplam 241 bin lira ceza uygulanmıştır." ifadesini kullandı.

        Aygöl, ilde şubat ve martta 885 noktada 5 bin 142 trafik uygulaması gerçekleştirildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Kontrollerde 98 bin 769 motorlu araç kontrol edilmiş, 29 bin 754 sürücüye toplam 76 milyon lira ceza uygulanmıştır. 526 araç trafikten menedilmiş, 288 ehliyetsiz, 43 de alkollü sürücü tespit edilmiştir. Şehrimizin her noktasında güvenlik tedbirlerimizi alıyoruz. Tüm güvenlik güçlerimiz milletimizin emrinde olup, huzur şehri Bilecik'te, 'gece gündüz' demeden 7 gün 24 saat teyakkuz halinde görev başındadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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