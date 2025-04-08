Bilecik'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Bilecik Atatürk Parkı'nda, yatsı namazından sonra açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Bilecik Üniversite Komisyonu Başkanı Erdem Gürsel, insanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırımlardan birinin muhatabı olan Gazze halkının her daim yanında olduklarını belirtti.

İsrail'in, Gazze'ye yönelik uyguladığı soykırımın şiddetini her geçen gün artırdığını dile getiren Gürsel, şunları kaydetti:

"Bu şartlar altında Gazze için harekete geçilmeyen her bir saniye ahirette cehennem azabı olarak karşımıza çıkacaktır. Anaların evlatlarını cennete uğurlarken 'Kudüs'e feda olsun' haykırışında bulunduğu Gazze'de böyle giderse tek bir kişi dahi sağ kalmayacaktır. Gün ayağa kalkma günüdür. Gazze'de şehit olan anneler hepimizin anneleridir. Gazze'de şehit olan çocuklar hepimizin çocuklarıdır. Hal böyle iken, Gazze için ayağa kalkmamak hangi vicdanın eseridir? Şehit olan çocuğunu bir bez torbasında taşıyan babanın acısını ağlayarak değil ayağa kalkarak paylaşabiliriz. Tarih bize bu sorumluluğu yüklemektedir. Kudüs'ü bekleyen 11. Makineli Takım Komutanı Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın bıraktığı yerden nöbeti devralmanın zamanı gelmiştir."