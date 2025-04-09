BŞEÜ Tıp Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Kaklıkkaya atandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya göreve başladı.

BŞEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kaklıkkaya 2020-2024 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, devir teslim töreninde, yaptığı çalışmalardan dolayı eski dekan Prof. Dr. Ali Barbaros Başeskioğlu'na teşekkür ederek, Prof. Dr. Kaklıkkaya'ya çalışmalarında başarılar diledi.