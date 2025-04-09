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        Bilecik'te "Ailemizin Polisi Okulda Kütüphanesi" açıldı

        Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan "Ailemizin Polisi Okulda Kütüphanesi"nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 20:24 Güncelleme: 09.04.2025 - 20:24
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        Bilecik'te "Ailemizin Polisi Okulda Kütüphanesi" açıldı
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        Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan "Ailemizin Polisi Okulda Kütüphanesi"nin açılışı yapıldı.

        Vali Şefik Aygöl, Malhun Hatun İlkokulu ek binasında, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan açılışta, her günün kahramanlarının çocuklar ve gelecek nesiller olduğunu ancak bu kahramanların yanında 180 yıldır vatandaşın rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürmesi için gece gündüz görev yapan polis teşkilatının bulunduğunu söyledi.

        Türk Polis Teşkilatının 180. yıl dönümünü kutlayan Vali Aygöl, şöyle konuştu:

        "Çocuklarımızın kütüphanelerden faydalanmalarını istiyoruz. En büyük problemimiz, ekran bağımlılığı. Çocuklarımızın kimisi ödev yapacağım diye tableti eline alır kimisi de bir şeyler okuyacağım diye alır ancak maalesef ciddi manada kitaptan uzaklaştığımızı ifade etmek istiyorum. İlimizde, Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) projesi başlattık. Bu programın en önemli hususlarından biri her çocuğumuz 20 dakika kitap okumasıydı. Açılışını yapacağımız kütüphanede hem programımıza hem de çocuklarımızın kitap okuma şahitlik edecek ve katkı sağlayacak."

        İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını ifade ederek, "Polis Haftası etkinlikleri doğrultusunda şiir okuma ve kompozisyon ile resim yarışmasında mottomuz 'Ailemin polisi'. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılı 'Aile yılı' olarak ilan edilmişti, bizde vesile ile ailemin polisi mottosuyla yola çıkarak, kütüphane açtık ve adını da 'Ailemizin polis okulda' olarak belirledik. Kütüphanemizin geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güzel kitaplar okuyacağı mekan olacaktır. Kütüphanemizin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Okul Müdürü Hüseyin İşgören ise kütüphaneyi okula kazandıran emniyet teşkilatına teşekkür ederek, çocukların bol bol kitap okumaya ve ders çalışmaya söz verdiklerini ifade etti.

        Şiirlerin okunmasının ardından Vali Aygöl, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz, POMEM Müdürü Suat Günbey, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt ile çocuklar, kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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