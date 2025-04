Osmaneli'de öğrenciler Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı'na ziyaret etti.

Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri "The Art Of Living in Harmony With Nature" isimli E-twinning projesi kapsamında gerçekleştirdikleri barınak ziyaretinde hayvan barınakları hakkında bilgilerini ve sahipsiz hayvanlara olan duyarlılıkları pekiştirdi.

Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yöneticisi Erhan Özsoy, öğrencileri sokak hayvanlarını tanıtarak onların bakımları ve beslenmeleri konusunda bilgilendirdi.