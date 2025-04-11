Pazaryeri Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısı yapıldı

Belediye encümen üyeliğine yapılan 2 oylamada kurayla Ünal Çora ve Özcan Özkar seçildi.

Plan Bütçe Komisyonu'na Ünal Çora, Selami Özdil, Özcan Özkar, Remzi Ataman ve Selçuk Sibir, İmar Komisyonu'na Selami Özdil, Büşra Kanat, Selami Özdil, Ercan Us ve Mehmet Uzun seçildi.

Meclis üyeleri, 12 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Toplantıda, 2024 yılı denetim, faaliyet ve plan bütçe komisyonu raporları görüşüldü, imar, plan bütçe komisyonları, belediye encümeni seçimleri yapıldı. Faaliyet raporu görüşülmesi ve denetim raporları okunarak oy birliğiyle kabul edildi.

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