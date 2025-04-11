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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Bilecik'te konuştu:

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, tarımda planlı üretime ilişkin, "Türkiye'nin üretimi, ihracatı, ithalatı, neye ne kadar ihtiyacının olduğu bellidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 19:29 Güncelleme: 11.04.2025 - 19:29
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Bilecik'te konuştu:
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, tarımda planlı üretime ilişkin, "Türkiye'nin üretimi, ihracatı, ithalatı, neye ne kadar ihtiyacının olduğu bellidir." dedi.

        Gizligider, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, planlı üretimin Türkiye'de uzun yıllardır konuşulan bir konu olduğunu söyledi.

        "Kimin nerede, neyi ne kadar ekeceği, dikeceği, üreteceğinin artık adı sanı belli olsun." ifadesini kullanan Gizligider, "Türkiye'nin üretimi, ihracatı, ithalatı, neye ne kadar ihtiyacı olduğu bellidir. Yani kısacası aslında şuydu, bir yıl bir ürün çok para etti, öbür yıl etmedi ya da süt, efendim işte et, ithalat... Bu meselelerin tamamıyla ilgili devlet aklı yıllarca çalıştı." diye konuştu.

        Gizligider, daha sonra Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Üretim Planlaması" konulu sunum yaptı.

        Ebubekir Gizligider, konuşmasında, Türkiye'nin AK Parti iktidarları döneminde pek çok konuda ilerleme katettiğini vurguladı.

        Bu kapsamda tarım ve ormancılık alanındaki planlı üretimin önemine işaret eden Gizligider, "Yani 'Kim nerede, neyi, ne şekilde, ne kadar üretecek?' sorusunun cevaplanması... Aslında yapmaya çalıştığımız bu." dedi.

        Organizasyonlara, Vali Şefik Aygöl, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, ilçe belediye başkanları, partililer ile çiftçiler katıldı.

        Bu arada, Gizligider, Bilecik Valiliğini ziyaret edip Aygöl ile makamında görüştü.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne de ziyarette bulunan Gizligider, sonrasında Şeyh Edebali Yerleşkesi'nde yer alan, Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı ve Osman Gazi'nin kayınbabası Şeyh Edebali'nin türbesinde dua etti.

        Gizligider, yerleşkedeki tarihi Orhangazi Camisi'nde namaz kılıp, çıkışta vatandaşlara pilav dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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