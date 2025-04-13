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        Bilecik'te bisiklet turu düzenlendi

        Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği ve Türk Kalp Vakfı iş birliğinde "Kalp Sağlığı Haftası" dolayısıyla "İyi kalpler için hep birlikte" temalı bisiklet turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 16:30 Güncelleme: 13.04.2025 - 16:38
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        Bilecik'te bisiklet turu düzenlendi
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        Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği ve Türk Kalp Vakfı iş birliğinde "Kalp Sağlığı Haftası" dolayısıyla "İyi kalpler için hep birlikte" temalı bisiklet turu düzenlendi.

        Sağlıklı Hayat Merkezi önünde yaklaşık 40 bisikletlinin katılımıyla gerçekleştirilen 5 kilometrelik bisiklet turu, Atatürk Şehir Ormanı'nda tamamladı.

        Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz, kalp sağlığına dikkati çekmek için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        Kalp damar hastalıklarının en sık görülen sağlık sorunlarının başında geldiğini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

        "Düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve hareketli bir yaşam tarzıyla bu riskleri büyük ölçüde azaltmak mümkün. Biz de bu farkındalığı artırmak, kalp sağlığının önemin hatırlatmak ve toplumu harekete geçirmek için pedal çeviriyoruz. Her yaştan katılımcının katıldığı etkinlikte, sağlıklı bir yaşamın en güzel yollarından biri olan bisikletle, kalbimize ve doğaya iyi geleceğiz. Günde 30 dakika bisiklete binerek kalp ve damar sağlığını korumaya çalışıyoruz. Vatandaşlardan bisikletli yaşamı ve bisikletli ulaşımı tercih etmelerini rica ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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