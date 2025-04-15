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        Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletli çocuk yaralandı

        Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:25 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:25
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        Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletli çocuk yaralandı
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        Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

        Murat Y. idaresindeki 11 ABK 403 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Edebali 1 Caddesi'nde, ehliyetsiz T.A'nın (14) kullandığı 03 AFN 983 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü T.A, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        T.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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