Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletli çocuk yaralandı
Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü yaralandı.
Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü yaralandı.
Murat Y. idaresindeki 11 ABK 403 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Edebali 1 Caddesi'nde, ehliyetsiz T.A'nın (14) kullandığı 03 AFN 983 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü T.A, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
T.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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