Bilecik'teki yangında ahır zarar gördü

Ahırdaki 56 küçükbaş ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlarca eve sıçramadan kontrol altına alınan yangında ahır zarar gördü.

Selbükü köyünde Mehmet E'ye ait evin yanında bulunan ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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