Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde telefonla aradığı kadına kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 20:57 Güncelleme: 26.04.2025 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde telefonla aradığı kadına kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı.

        Dereköy'de yaşayan S.Ü'yü telefonla arayan R.Y, kendisini polis olarak tanıtıp, evde bulunan ziynet eşyalarını istedi. Kadının evine gelen şüpheli, ziynet eşyalarını alıp motosikletle kaçtı.

        Dolandırıldığını anlayan S.Ü, durumu jandarmaya bildirdi.

        Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, çevredeki kamera görüntülerinden tespit ettikleri şüphelinin, Bursa'ya gittiğini belirledi.

        Şüpheli R.Y, Bursa'da bir başka dolandırıcılık olayı sırasında polis tarafından gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü
        Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Çin Trump'ın açıklamarını yalanladı
        Çin Trump'ın açıklamarını yalanladı
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Fethiye'de feci kaza!
        Fethiye'de feci kaza!
        Dört dakikada dört köşe!
        Dört dakikada dört köşe!
        Bülent Uygun kızına gözyaşlarıyla veda etti
        Bülent Uygun kızına gözyaşlarıyla veda etti
        "Para vermeyin, bize gelin"
        "Para vermeyin, bize gelin"
        Trump'tan kritik Putin açıklaması
        Trump'tan kritik Putin açıklaması
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç

        Benzer Haberler

        Bilecik Valisi Aygöl, Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'i ağırladı
        Bilecik Valisi Aygöl, Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'i ağırladı
        "Şeyh Edebali'nin ölümünün 700'üncü yılı" UNESCO Genel Konferansı'na sunula...
        "Şeyh Edebali'nin ölümünün 700'üncü yılı" UNESCO Genel Konferansı'na sunula...
        Bilecik Valisi Aygöl'den İnhisar ilçesine ziyaret
        Bilecik Valisi Aygöl'den İnhisar ilçesine ziyaret
        Bilecik'te muhtarlara eğitim verildi
        Bilecik'te muhtarlara eğitim verildi
        15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları Bilecik'te devam ediyor
        15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları Bilecik'te devam ediyor
        Bilecik'te kendisini vali yardımcısı olarak tanıtıp yardım toplama çalışan...
        Bilecik'te kendisini vali yardımcısı olarak tanıtıp yardım toplama çalışan...