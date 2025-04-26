Bilecik'te kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde telefonla aradığı kadına kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde telefonla aradığı kadına kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı.
Dereköy'de yaşayan S.Ü'yü telefonla arayan R.Y, kendisini polis olarak tanıtıp, evde bulunan ziynet eşyalarını istedi. Kadının evine gelen şüpheli, ziynet eşyalarını alıp motosikletle kaçtı.
Dolandırıldığını anlayan S.Ü, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, çevredeki kamera görüntülerinden tespit ettikleri şüphelinin, Bursa'ya gittiğini belirledi.
Şüpheli R.Y, Bursa'da bir başka dolandırıcılık olayı sırasında polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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