Bilecik'te kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Şüpheli R.Y, Bursa'da bir başka dolandırıcılık olayı sırasında polis tarafından gözaltına alındı.

Dereköy'de yaşayan S.Ü'yü telefonla arayan R.Y, kendisini polis olarak tanıtıp, evde bulunan ziynet eşyalarını istedi. Kadının evine gelen şüpheli, ziynet eşyalarını alıp motosikletle kaçtı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde telefonla aradığı kadına kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı.

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