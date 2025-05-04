Pazaryeri'nde Jandarma, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyarıyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, artan telefon dolandırıcılığı vakalarına karşı Jandarma ekipleri harekete geçti.

Son zamanlarda kendilerini asker veya polis gibi tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilere karşı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan yaşlı vatandaşlara yönelik kapsamlı bir bilgilendirme çalışması başlattı.

Köy köy gezen Jandarma ekipleri, ev ev dolaşarak vatandaşları hem bilgilendirdi hem de olası dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Özellikle yaşlı bireylerin hedef alındığını belirten ekipler, şüpheli bir arama ya da durumla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurmaları gerektiğini vurguladı.

Jandarma'nın bu duyarlı ve pratik yaklaşımı, köylüler tarafından memnuniyetle karşılandı.