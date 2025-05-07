Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde "3. Bilim ve Kültür Şenliği" başladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Bilim ve Kültür Şenliği"nin açılışı yapıldı.

Merkez Kampüsü'ndeki organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra üniversitenin tanıtım filmi izletildi, arp dinletisi ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

Vali Şefik Aygöl, programda yaptığı konuşmada, Bilecik'in "teknoloji şehri" olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Bilim ve kültürün milletlerin geleceğinin şekillenmesindeki önemine işaret eden Aygöl, şunları kaydetti:

"Küresel ölçekte rekabetin bilim ve inovasyon üzerinden şekillendiği bir çağda, üniversitelerimizin sadece eğitim öğretim faaliyetleriyle değil, aynı zamanda özgün araştırmalar, yenilikçi projeler ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme vizyonuyla öne çıkmaları büyük önem arz etmektedir."

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı da bilim, kültür ve sanatın üniversitelerin şiar edindiği temel değerler olduğunu belirtti.