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        Bilecik'te öğrencilere trafik bilinci eğitimi verildi

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla ilçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencilerine yönelik bilgilendirici ve uygulamalı bir trafik eğitimi etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 12:26 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:28
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        Bilecik'te öğrencilere trafik bilinci eğitimi verildi
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        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla ilçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencilerine yönelik bilgilendirici ve uygulamalı bir trafik eğitimi etkinliği düzenlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro ekipleri, 1-7 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında İlçedeki okullarda öğrenciler ile bir araya geldi.

        Eğitimde işlenen konular arasında genel trafik kuralları, emniyet kemeri ve kullanımının önemi, trafik ışıkları ve güvenli motosiklet kullanımı yer aldı.

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