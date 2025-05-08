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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 3. Bilim ve Kültür Şenliği sona erdi

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ) bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Bilim ve Kültür Şenliği" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 18:21 Güncelleme: 08.05.2025 - 18:35
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 3. Bilim ve Kültür Şenliği sona erdi
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ) bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Bilim ve Kültür Şenliği" sona erdi.

        BŞEÜ Merkez Kampüsü'nde, dün il protokolünün katıldığı törenle başlayan organizasyon kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Şenlikte, İl Emniyet Müdürlüğünce kurulan stantta vatandaşlar dolandırıcılık ve kötü alışkanlıklara karşı uyarıldı. Etkinliğe katılan çocuklar, BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünce hazırlanan alanda, kente ait unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynadı.

        Yaklaşık 5 bin kişinin ağırlandığı şenlikte üniversiteye bağlı öğrenci kulüpleri, ortaokul ve liseler, sivil toplum kuruluşları ile meslek odaları 200 civarında stant açtı.

        BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, gazetecilere, katılımcıları bilim ve kültür ışığında bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Şenliğe yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Kaplancıklı, "Toplumun her kesiminden her türlü girişimi burada görebilirsiniz. Böylece Bilecik gibi tarihin, kültürün, sanayinin ve eğitimin bir arada olduğu şirin bir ilde gerçekleşen, manalı bir etkinlik olmuş oldu." dedi.

        BŞEÜ Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Ebru Güney Funda da organizasyonda hem mezunların hem de öğrencilerin yer aldığını dile getirdi.

        Keyifli vakit geçirdiklerini anlatan Funda, "Bölümümüz bugüne kadar birçok güzel işe imza attı. Ses getiren çalışmalarımız oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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