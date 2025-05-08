Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 3. Bilim ve Kültür Şenliği sona erdi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ) bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Bilim ve Kültür Şenliği" sona erdi.

BŞEÜ Merkez Kampüsü'nde, dün il protokolünün katıldığı törenle başlayan organizasyon kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.

Şenlikte, İl Emniyet Müdürlüğünce kurulan stantta vatandaşlar dolandırıcılık ve kötü alışkanlıklara karşı uyarıldı. Etkinliğe katılan çocuklar, BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünce hazırlanan alanda, kente ait unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynadı.

Yaklaşık 5 bin kişinin ağırlandığı şenlikte üniversiteye bağlı öğrenci kulüpleri, ortaokul ve liseler, sivil toplum kuruluşları ile meslek odaları 200 civarında stant açtı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, gazetecilere, katılımcıları bilim ve kültür ışığında bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Şenliğe yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Kaplancıklı, "Toplumun her kesiminden her türlü girişimi burada görebilirsiniz. Böylece Bilecik gibi tarihin, kültürün, sanayinin ve eğitimin bir arada olduğu şirin bir ilde gerçekleşen, manalı bir etkinlik olmuş oldu." dedi.