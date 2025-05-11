Polifonik korodan Bilecik jandarmasına "konser" sürprizi
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, jandarma tarafından kontrol amaçlı durdurulan ve Eskişehir Polifonik Korosu Derneği üyelerini taşıyan midibüsün yolcuları, jandarma ekiplerine konser verdi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, jandarma tarafından kontrol amaçlı durdurulan ve Eskişehir Polifonik Korosu Derneği üyelerini taşıyan midibüsün yolcuları, jandarma ekiplerine konser verdi.
Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneğince, bu yıl 10'uncusu düzenlenen İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'ne katılmak için Eskişehir'den yola çıkan ve koro üyelerini taşıyan midibüs, Osmaneli'de jandarma tarafından kontrol amaçlı durduruldu.
Koro üyeleri, midibüste Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapan jandarma personeline küçük bir konser verdi.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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