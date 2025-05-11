Polifonik korodan Bilecik jandarmasına "konser" sürprizi

Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneğince, bu yıl 10'uncusu düzenlenen İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'ne katılmak için Eskişehir'den yola çıkan ve koro üyelerini taşıyan midibüs, Osmaneli'de jandarma tarafından kontrol amaçlı durduruldu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, jandarma tarafından kontrol amaçlı durdurulan ve Eskişehir Polifonik Korosu Derneği üyelerini taşıyan midibüsün yolcuları, jandarma ekiplerine konser verdi.

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