Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te 35 okul yenilenecek

        Bilecik'te kent merkezi ile ilçelerdeki 35 ilkokul ve ortaokulda onarım çalışması yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:16 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te 35 okul yenilenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'te kent merkezi ile ilçelerdeki 35 ilkokul ve ortaokulda onarım çalışması yapılacağı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ildeki eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla Vali Şefik Aygöl başkanlığında, ilgili kişilerin katılımıyla toplantı düzenlendi.

        Toplantıda, kent merkezinde 11, ilçelerde 24 olmak üzere bakıma ihtiyaç duyan 35 ilkokul ve ortaokulda onarım çalışması yapılması kararlaştırıldı.

        Sürecin ihalelerinin 20 Haziran'a kadar tamamlanarak okulların yaz tatili süresince onarılması ve yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesi planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da
        ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da
        Daha 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Daha 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Başkente gelen personele kira desteği
        Başkente gelen personele kira desteği
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        'Adile' büyük fırsat sundu
        'Adile' büyük fırsat sundu
        Ağabeyi zihinsel engelliydi... Tüfekle oynamaya başladı!
        Ağabeyi zihinsel engelliydi... Tüfekle oynamaya başladı!
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Açık seçik kıyafet yasağı
        Açık seçik kıyafet yasağı
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Papa İznik için hazırlanıyor
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı

        Benzer Haberler

        Özel gereksinimli bireyler, hayallerindeki mesleği tiyatro sahnesinde sergi...
        Özel gereksinimli bireyler, hayallerindeki mesleği tiyatro sahnesinde sergi...
        GÜNCELLEME - Bilecik'te yıldırım isabet eden ebe öldü
        GÜNCELLEME - Bilecik'te yıldırım isabet eden ebe öldü
        Bilecik'te yıldırım isabet eden ebe ağır yaralandı
        Bilecik'te yıldırım isabet eden ebe ağır yaralandı
        Bilecik'te kamu kurumlarına "yapay zeka" eğitimi
        Bilecik'te kamu kurumlarına "yapay zeka" eğitimi
        Osmaneli Kaymakamı Kılıç, Hıdırellez etkinliklerine katıldı
        Osmaneli Kaymakamı Kılıç, Hıdırellez etkinliklerine katıldı
        Polifonik korodan Bilecik jandarmasına "konser" sürprizi
        Polifonik korodan Bilecik jandarmasına "konser" sürprizi