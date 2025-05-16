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        "Sünger şehir" modeli kent yaşamında su kaynaklarının devamlılığını sağlayabilir

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Edip Avşar, kent yaşamında suya erişimin devamlılığı için "sünger şehir" modelinin önemine dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 09:34 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:34
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        "Sünger şehir" modeli kent yaşamında su kaynaklarının devamlılığını sağlayabilir
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Edip Avşar, kent yaşamında suya erişimin devamlılığı için "sünger şehir" modelinin önemine dikkati çekti.

        BŞEÜ Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Edip Avşar, AA muhabirine, son yıllarda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalarla tarımsal sulamada 3'te 2 oranında tasarruf sağlandığını söyledi.

        Bu tasarrufa katkıda bulunulmasında şehir içi peyzajda suya ihtiyaç duymayan, doğal bitki örtüsünün tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Avşar, şunları kaydetti:

        "Ayrıca yerel yönetimlerin su kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve halkı tasarrufa yönlendirmek için dijital ikaz teknolojilerine başvurması gerekir. Kayıp kaçak takibi yapılmayan bölgelerde temiz suyun yaklaşık yüzde 30'u son kullanıcıya ulaşmadan kaybediliyor. Mevcut altyapının kontrol edilerek bu kayıpların azaltılması gerekiyor."

        Avşar, Bilecik'in yılda ortalama 113 gün yağış aldığını, bu günlerde metrekareye 461 milimetre yağış düştüğünü dile getirdi.

        Yağmur suyundan verimli yararlanılması gerektiğini belirten Avşar, şu ifadelere yer verdi:

        "Ortalama 100 metrekare çatıya sahip bir binada yılda 46 metreküp su toplanabilir. Bu su, bahçe sulama, sifon ve araç yıkama gibi alanlarda kullanılabilir. Kamu binalarından başlayarak bu uygulamanın yaygınlaştırılması gerekiyor. Şehirlerin beton ve asfalt kaplamalarla geçirimsiz hale getirilmesi ani yağışlarda sel riskini artırıyor. 'Sünger şehir' modeline geçilmesi gerekiyor."

        Prof. Dr. Avşar, söz konusu modelle yağmur suyunun depolarda muhafaza edilebileceğini ya da geçirgen malzemeden süzülerek yer altı kaynaklarını besleyebileceğini anlattı.

        Yer altı su kaynaklarının devamlılığının sağlanmasının önemine işaret eden Avşar, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Su teminiyle ilgili çalışmalar sadece yeni su kaynakları bulmakla sınırlı kalmamalıdır. En önemli adım, mevcut kaynakları maksimum verimle kullanmak ve geri kazanım uygulamalarını hayata geçirmektir. Bu, sadece çevresel değil aynı zamanda insani bir sorumluluktur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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