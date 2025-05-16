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        Bilecik'te dereye devrilen tırın sürücüsü öldü

        Bilecik'in Vezirhan beldesinde dereye devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 11:36 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:45
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        Bilecik'te dereye devrilen tırın sürücüsü öldü
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        Bilecik'in Vezirhan beldesinde dereye devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        D-650 kara yolu Sakarya istikametinde seyreden Yusuf Aydın (34) idaresindeki 34 DPR 250 plakalı tır, Taşköprü mevkisi yakınlarında, yol kenarından geçen Karasu Deresi'ne devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sürücü Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Aydın'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, tırın dereden çekiciyle kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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