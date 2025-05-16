Bilecik'te dereye devrilen tırın sürücüsü öldü
Bilecik'in Vezirhan beldesinde dereye devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Bilecik'in Vezirhan beldesinde dereye devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
D-650 kara yolu Sakarya istikametinde seyreden Yusuf Aydın (34) idaresindeki 34 DPR 250 plakalı tır, Taşköprü mevkisi yakınlarında, yol kenarından geçen Karasu Deresi'ne devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Aydın'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, tırın dereden çekiciyle kaldırılmasıyla normale döndü.
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