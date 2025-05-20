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        Bilecik'te Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

        Bilecik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 08:58 Güncelleme: 20.05.2025 - 08:58
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        Bilecik'te Gençlik Yürüyüşü düzenlendi
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        Bilecik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk ve Tevfikbey caddeleri üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Vali Aygöl, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın taşıdığı anlamına değinerek, "106 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkasında inançla yürüyen müthiş bir kalabalık vardı. O gün o ruh nasılsa, bugün de aynısını gençlerimizde görüyoruz." dedi.

        Etkinlikte Subaşı ile Demir de birer konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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