Bilecik'te Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

Bilecik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk ve Tevfikbey caddeleri üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Vali Aygöl, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın taşıdığı anlamına değinerek, "106 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkasında inançla yürüyen müthiş bir kalabalık vardı. O gün o ruh nasılsa, bugün de aynısını gençlerimizde görüyoruz." dedi.

Etkinlikte Subaşı ile Demir de birer konuşma yaptı.