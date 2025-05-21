Osmaneli'de çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Osmaneli Belediye itfaiyesi ve Orman İşletmesi ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Camicedit Mahallesi'nde Ekrem Arpa'ya ait üç katlı kullanılmayan ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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