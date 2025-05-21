Şarkıcı Haluk Levent, Bilecik'te konser verdi

Etkinlikte konuşan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, coşkulu bir kalabalığın bir araya geldiğini ifade ederek, "Bugün aynı şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün gençleri olarak meşaleyi geleceğe ve ileriye taşıyacağız." dedi.

Bilecik Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen programda sahne alan Haluk Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi.

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