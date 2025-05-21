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        Şarkıcı Haluk Levent, Bilecik'te konser verdi

        Şarkıcı Haluk Levent Bilecik'te sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 09:10 Güncelleme: 21.05.2025 - 10:05
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        Şarkıcı Haluk Levent, Bilecik'te konser verdi
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        Şarkıcı Haluk Levent Bilecik'te sahne aldı.

        Bilecik Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen programda sahne alan Haluk Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Etkinlikte konuşan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, coşkulu bir kalabalığın bir araya geldiğini ifade ederek, "Bugün aynı şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün gençleri olarak meşaleyi geleceğe ve ileriye taşıyacağız." dedi.

        Subaşı, şarkıcı Levent'e Atatürk portresi hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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