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        Bilecik Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan kermes ve konser etkinliği

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bilecik Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu tarafından kermes ve konser etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 13:10 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:10
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        Bilecik Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan kermes ve konser etkinliği
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        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bilecik Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu tarafından kermes ve konser etkinliği düzenlendi.

        Bilecik Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu ile Okul Aile Birliği işbirliğinde okul bahçesinde düzenlenen kermeste, stantlarda, veliler tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler, satışa sunuldu. Okul bahçesinde oluşturulan oyun alanında ise öğrenciler çeşitli aktivitelere katıldı.

        Etkinlikte öğretmenler ile veliler arasında dayanışma örneği sergilendi. Kermes okuldaki velilerin dışında gelen katılımcılar tarafından da ilgi gördü.

        Okul Müdürü Emre Silah, yaptığı açıklamada, okulda ilk ve ortaokul olmak üzere 177 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

        Gönüllü velilerin katılımıyla kermes düzenlediklerini ifade eden Silah, "Öğrencilerimizi okulumuzu sevdirmek ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için kermes ve konser etkinliği düzenledik. Amacımız, velilerimizle okulun kaynaşmasını artırmak. Öğrencilerimizin de gelene ve göreneklerini unutmamalarını, yardımlaşmayı öğrenmelerini istedik. Elde edilen gelirlerin yüzde 5'ini SMA hastası Aydem bebeğe bağışlayarak, sosyal sorumluluk projesine dahil olduk. Diğer gelirlerimiz de Okul Aile Birliğine aktarılacak." dedi.

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