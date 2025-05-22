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        Bilecik'te baraj göletine düşen otomobilin sürücüsü öldü

        Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar köyündeki baraj göletine düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 10:31 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:31
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        Bilecik'te baraj göletine düşen otomobilin sürücüsü öldü
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        Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar köyündeki baraj göletine düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Hasan Göğercin (38) yönetimindeki 11 ACA 508 plakalı otomobil, henüz öğrenilemeyen nedenle Kızıldamlar Baraj Göleti'ne düştü.

        Otomobili suda görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        AFAD personelince sudan çıkarılan otomobilde Göğercin'in bulunmaması nedeniyle Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Arama Kurtarma ekibinden destek istendi.

        Polis Arama Kurtarma personelince gerçekleştirilen su altı araması sonucu bulunup barajdan çıkarılan Göğercin'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastaneye götürüldü.

        Göğercin'in intihar etmiş olabileceğine dair soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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