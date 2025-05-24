Bilecik'te lise ve üniversite adayları gerçek sınav koşullarında prova yaptı

Bilecik'te, 15 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile 21-22 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi adaylara gerçek koşulların sağlandığı prova yapıldı.

Valilik tarafından yürütülen Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) Programı kapsamında sınava girecek öğrenciler, aileleriyle sınav provası yapılacak eğitim kurumlarından Edebali Ortaokulu'na geldi. Aileleriyle vedalaşan öğrenciler, gerçek sınavlarda olduğu gibi güvenlik kontrolleri yapılarak saat 09.30'a kadar deneme sınavları için sınıflara alındı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl de İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ile okul girişinde öğrencileri ve velileri karşılayarak, başarılar diledi.

Vali Aygöl, gazetecilere, sınav provasının tamamıyla gerçek bir sınavdaki gibi üst araması, kimlik kontrolü, telefon, elektronik cihaz yasağı gibi uygulamalarla gerçekleştirildiğini söyledi.

Bilecik'ten LGS Sınavı'na girecek 2 bin 700 öğrenci ile YKS'ye katılacak 1100 adayın merkez ve ilçelerde 16 okulda deneme sınavlarında prova yaptığını belirten Aygöl, şöyle konuştu: