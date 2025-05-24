Bilecik'te lise ve üniversite adayları gerçek sınav koşullarında prova yaptı
Bilecik'te, 15 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile 21-22 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi adaylara gerçek koşulların sağlandığı prova yapıldı.
Bilecik'te, 15 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile 21-22 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi adaylara gerçek koşulların sağlandığı prova yapıldı.
Valilik tarafından yürütülen Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) Programı kapsamında sınava girecek öğrenciler, aileleriyle sınav provası yapılacak eğitim kurumlarından Edebali Ortaokulu'na geldi. Aileleriyle vedalaşan öğrenciler, gerçek sınavlarda olduğu gibi güvenlik kontrolleri yapılarak saat 09.30'a kadar deneme sınavları için sınıflara alındı.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl de İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ile okul girişinde öğrencileri ve velileri karşılayarak, başarılar diledi.
Vali Aygöl, gazetecilere, sınav provasının tamamıyla gerçek bir sınavdaki gibi üst araması, kimlik kontrolü, telefon, elektronik cihaz yasağı gibi uygulamalarla gerçekleştirildiğini söyledi.
Bilecik'ten LGS Sınavı'na girecek 2 bin 700 öğrenci ile YKS'ye katılacak 1100 adayın merkez ve ilçelerde 16 okulda deneme sınavlarında prova yaptığını belirten Aygöl, şöyle konuştu:
"Geçen yıl ülkemizde bir ilk olarak yapmıştık. Geçen yıl artılarını gördük. Bu yılda aynı artılarını yaşayacağız. Velilerimiz dua ediyorlar, çocuklarının başarılı olması için. Çocuklarımız da heyecan yaşıyor. Sınav öncesi özellikle prova ile heyecanı ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Geçen yıl sınav öncesi bunun artılarını yaşadık aynı şekilde bu yılda heyecanlarını bastırmak istedik. İlimizde eğitime nitelik kazandırmak için başlattığımız çalışmaların biri de sınav provasıydı."
Merkez ve ilçelerde 289 öğretmenin görev aldığı, saat 10.15'te başlayan sınav provası sırasında anne babalar, okul bahçelerinde çocuklarını bekledi.
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