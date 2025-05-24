Bilecik'te "Ailemle yürüyorum, sevgiyle büyüyorum" etkinliği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve kamu kurumları işbirliğinde Aile Yılı dolayısıyla "Ailemle yürüyorum, sevgiyle büyüyorum" etkinliği düzenlendi.

BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Kent Ormanı Yediler mevkisinde bir araya gelen Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan ile aileler ve çocukları yürüyüş öncesi BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raif Zileli eşliğinde ısınma hareketleri yaptı.

Yaklaşık 40 dakika Kent Ormanı'nda yürüyüş gerçekleştiren ailelerden bazıları, bilinçsiz şekilde atılan çöpleri ve cam parçalarını topladı.

Zileli, AA muhabirine, BŞEÜ'nün kurumlarla güzel bir işbirliği gerçekleştirdiklerini söyledi.