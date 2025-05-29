Bilecik'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, L.A. idaresindeki 11 EL 670 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi ile Necmettin Şener Caddesi kesişiminde G.Ö. yönetimindeki 11 BB 814 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

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