Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Bilecik'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 09:42 Güncelleme: 29.05.2025 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaraladı.

        Alınan bilgilere göre, L.A. idaresindeki 11 EL 670 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi ile Necmettin Şener Caddesi kesişiminde G.Ö. yönetimindeki 11 BB 814 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü G.Ö, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Kahreden olay kamerada! Yine genç yaşta! Yine halı saha!
        Kahreden olay kamerada! Yine genç yaşta! Yine halı saha!
        Yıldırım faciası! Çobana isabet etti!
        Yıldırım faciası! Çobana isabet etti!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        İşten çıkarılan genç kadın iş yerini soydu!
        İşten çıkarılan genç kadın iş yerini soydu!
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        11 ile sarı kod! Kuvvetli sağanak bekleniyor
        11 ile sarı kod! Kuvvetli sağanak bekleniyor
        Milli gelirden paylarını alamadılar
        Milli gelirden paylarını alamadılar
        Sarımsak yemek sivilcelere iyi geliyor mu?
        Sarımsak yemek sivilcelere iyi geliyor mu?
        Kaç öğün olmalı? Porsiyon nasıl olmalı?
        Kaç öğün olmalı? Porsiyon nasıl olmalı?
        Mahkemeden Trump'ın tarifelerine engel
        Mahkemeden Trump'ın tarifelerine engel
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi
        Bilecik'te Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Bilecik'te zirai dondan etkilenen kiraz bahçe...
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Bilecik'te zirai dondan etkilenen kiraz bahçe...
        Pazaryeri İlçe Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        Pazaryeri İlçe Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        AK Parti Bilecik İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesinin 65'inci yılı açıklam...
        AK Parti Bilecik İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesinin 65'inci yılı açıklam...
        BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı, basın mensuplarıyla buluştu
        BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı, basın mensuplarıyla buluştu
        Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı