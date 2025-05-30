Bilecik'in fethinin 726'ncı yılı etkinliklerle kutlandı

Bilecik'te, Osmanlı Devleti'nin kurucuları Şeyh Edebali ve Osman Gazi'yi anma ve şehrin fethinin 726'ncı yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan Bilecik Valiliği Kayı Mehteran Takımı ve Bursa Kız Kılıçkalkan Bacıbey ekibi eşliğinde başlayan 'fetih yürüyüşü', Şeyh Edebali Türbesi Yerleşkesi'nde tamamlandı.

Program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refik Arıkan, programda "Bilecik'in Fethi" konulu konferans verdi.

Vali Şefik Aygöl ise Tunceli Valiliğine atanmasını anımsatarak, Osmanlı'nın kurulduğu topraklarda Domaniç Kaymakamlığı ile Haymana'nın topraklarına hizmet ettikten sonra Ertuğrul Gazi'nin, Şeyh Edebali'nin, Dursun Fakih'ın ve Abdullah Mihalgazi'nin metfun olduğu topraklara hizmet etme fırsatı bulduğunu söyledi.

Alınan kararla, Şeyh Edebali Türbesi Yerleşkesi'nin ismini "Şeyh Edebali Külliyesi" olarak değiştirdiklerini dile getiren Vali Aygöl, "Bu Külliyeyi olması gerektiği hale getirmek için çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Şeyh Edebali isminin neredeyse Bilecik'in de önünde olduğu bir yerde hizmet ettim. Geleneğimiz Yörüklerden geliyor. Biz bu memleketin hizmetkarıyız." diye konuştu.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da Bilecik'in yalnızca bir kentin değil bir yolculuğun, bir düşüncenin ve bir geleceğin başlangıç noktası olduğunu ifade etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Bilecik'in fethinin, sadece bir kale şehrinin ele geçirilmesinden çok daha öte anlamlar taşıdığını bildirdi.

Alpler tarafından Şeyh Edebali Türbesi'ne getirilen Türk bayrağı ve toprağın Vali Aygöl'e teslim edilmesinin ardından devam eden program, mehteran ve kılıç kalkan gösterisi ile Fetih selası okunması ve duayla sona erdi.

Programa, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, BŞEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kurban, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Arif Durmuş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.