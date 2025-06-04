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        Bilecik'te Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği protokolünün toplantısı yapıldı

        Bilecik'te Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan "Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği" protokolünün değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 13:01 Güncelleme: 04.06.2025 - 13:01
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        Bilecik'te Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği protokolünün toplantısı yapıldı
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        Bilecik'te Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan "Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği" protokolünün değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıya Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nda, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, TSO Başkanı Mehmet Ergün, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Alev Akpınar Borazan katıldı.

        Toplantıda, meslek yüksekokulunda verilen eğitimin sektörel ihtiyaçlarla daha uyumlu hale getirilmesi, öğrencilerin uygulamalı eğitim ve staj süreçlerinin ilgili sektör temsilcileriyle daha yakın iş birliği içinde yürütülmesi gibi konuların ele alındı.

        Başarılı öğrencilere burs verilmesi, yeni atölye ve laboratuvar altyapısının desteklenmesi, sektörle daha fazla etkileşim kurabilmesi adına yapılabilecek çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, protokol kapsamında kurulan yürütme kurulun, üniversite, sektör iş birliğinin koordinasyonunu sağlamak ve süreci etkin şekilde yönetmek adına önemli bir rol üstleneceği vurgulandı.

        Galeri
        Galeri

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