CHP Milletvekili Yaşar Tüzün ile Bilecik Belediye Başkanı Subaşı'dan bayram mesajı

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Tüzün, mesajında, bayramların milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği bir toplumda millet olma şuurunun şekillenerek kuvvetlendiğini ifade etti.

Dini bayramların, toplumsal yaşamın gereği insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, kardeşçe kucaklaştığı özel günler olduğunu belirterek, "En çok ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramını kutlarım." ifadesinde bulundu.

Bilecik Belediye Başkanı Subaşı da her gönüle umut ve sevincin dolduğu bayramlar dileğinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Sevginin, hoşgörünün ve dayanışmanın en güzel ifadelerinden biri olan Kurban Bayramı'nı bir kez daha hep birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel günlerde; büyüklerimizi saygıyla anıyor, çocuklarımızın yüzünü güldürüyor, sofralarımızı paylaşarak kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Kurban Bayramı'nın, şehrimizin güzel insanlarına, ülkemize ve tüm İslam dünyasına sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum."