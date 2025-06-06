Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Tayfun Yavuz yönetimindeki 11 ACE 105 plakalı otomobil, Osmaneli-İznik kara yolunun Arapuçtu mevkisinde belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Durumu fark edip otomobili durduran sürücünün ihbarı üzerine bölgeye Osmaneli Orman İşletme Şefliğine ait yangın ekibi ile Osmaneli Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
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