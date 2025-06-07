Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik Valisi Sözer, bayramı ailelerinden uzakta geçiren üniversitelilerle buluştu

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta geçiren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 11:48 Güncelleme: 07.06.2025 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik Valisi Sözer, bayramı ailelerinden uzakta geçiren üniversitelilerle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta geçiren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

        Pelitözü Gölpark'taki organizasyonda Vali Sözer, öğrencilerle sohbet edip görüş ve önerilerini dinledi.

        Vali Sözer, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirtti.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin şefkatli bir el olduğunu vurgulayan Sözer, "Bugün, burada sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizler, bizim geleceğimizsiniz. Her zaman yanınızdayız." ifadesini kullandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'in de yer aldığı organizasyon, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Kurban Bayramı'nın 2. gününde kapıda vizeye yoğun ilgi
        Kurban Bayramı'nın 2. gününde kapıda vizeye yoğun ilgi
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Kaleye sürpriz aday!
        Kaleye sürpriz aday!
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek elektrik akımına kapıldı
        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek elektrik akımına kapıldı
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Al Hilal'in Victor Osimhen ısrarı: Anlaştı iddiası!
        Al Hilal'in Victor Osimhen ısrarı: Anlaştı iddiası!
        Gözden kayboldu... Feryatlar yükseldi!
        Gözden kayboldu... Feryatlar yükseldi!
        İşte en değerli 10 Türk!
        İşte en değerli 10 Türk!
        Umut balonları bırakılmıştı... 5 yaşındaki Elif Azra'dan acı haber!
        Umut balonları bırakılmıştı... 5 yaşındaki Elif Azra'dan acı haber!
        Eski çalışanını sokakta satırla kovaladı!
        Eski çalışanını sokakta satırla kovaladı!
        Yurt genelinde sıcaklık 30'ların üzerinde! Ateş gibi bir cumartesi!
        Yurt genelinde sıcaklık 30'ların üzerinde! Ateş gibi bir cumartesi!
        Kurban eti tüketirken bunlara dikkat!
        Kurban eti tüketirken bunlara dikkat!
        Saçlarını pembeye boyadı
        Saçlarını pembeye boyadı
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Özel gereksinimli sporcuların hedefi Türkiye'yi dünyada temsil etmek
        Özel gereksinimli sporcuların hedefi Türkiye'yi dünyada temsil etmek
        Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı
        Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı
        Bilecik'te motosikletin yaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te motosikletin yaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te ailelerinden uzakta seralarda çalışan mevsimlik tarım işçileri b...
        Bilecik'te ailelerinden uzakta seralarda çalışan mevsimlik tarım işçileri b...
        Bilecik'te hasta ve yaşlılar evde aldıkları sağlık hizmetinden memnun
        Bilecik'te hasta ve yaşlılar evde aldıkları sağlık hizmetinden memnun
        Bilecik'te 6 asırlık "şeker atma" geleneği yaşatılıyor
        Bilecik'te 6 asırlık "şeker atma" geleneği yaşatılıyor