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        Bilecik'te jandarma eğitim tatbikatı yaptı

        Bilecik'te, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eğitim tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 15:50 Güncelleme: 10.06.2025 - 15:50
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        Bilecik'te jandarma eğitim tatbikatı yaptı
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        Bilecik'te, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eğitim tatbikatı gerçekleştirildi.

        Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tarafından merkeze bağlı İlyasbey köyündeki eski Yarhisar Karakolu'nda senaryo gereği ihbar üzerine aranan şahsın binada saklandığını tespit edildi.

        İz takip ve arama köpeğinin görev aldığı tatbikatta, şüpheli etkisiz hale getirildi.

        Tatbikatın, personelin görev esnasında karşılaşabileceği farklı senaryolara hazırlıklı olması amacıyla planlandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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