Bilecik'te şehitler için pilav dağıtıldı

Bilecik'te, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle, Jandarma Asayiş Vakfı İl Temsilciliğince şehitler anısına pilav dağıtıldı.

Şeyh Edebali Külliyesi'nde, öğle vakti kılınan namazın ardından gerçekleştirilen organizasyonda İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, vatandaşlara pilav ikram etti.

Jandarma Asayiş Vakfı Bilecik İl Başkan Yardımcısı Nesrin Erdinç, AA muhabirine, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünde şehitlerin anısına pilav dağıttıklarını söyledi.

Jandarma Teşkilatı'nın köklü bir kuruluş olduğunu vurgulayan Erdinç, "Biz de böyle bir görevde olmaktan gurur duyuyoruz. Bizim için büyük ve onur verici bir iş." dedi.

Vakfın İl Başkan Yardımcısı İsa İpçioğlu da kentte geçen yıl faaliyetlerine başladıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda şehit aileleri ile gazilere ziyaretlerde bulunduklarını ifade eden İpçioğlu, "Onların ihtiyaçlarını da gidermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Bugün de Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 186'ncı yıl dönümü hasebiyle burada pilav ikramımız oldu. Allah kabul etsin." değerlendirmesini yaptı.