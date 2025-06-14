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        Bilecik'te Jandarma Teşkilatının 186'ncı yıl dönümü törenle kutlandı

        Bilecik'te, Jandarma Teşkilatının 186'ncı yıl dönümü düzenlenen programla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 18:52 Güncelleme: 14.06.2025 - 19:30
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        Bilecik'te Jandarma Teşkilatının 186'ncı yıl dönümü törenle kutlandı
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        Bilecik'te, Jandarma Teşkilatının 186'ncı yıl dönümü düzenlenen programla kutlandı.

        Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, jandarma bünyesindeki eğitimli köpekler "Tahin" ve "Ekin" gösteri sundu. Ardından senaryo gereği rehin alınan bir vatandaş kurtarıldı.

        Vali Faik Oktay Sözer, törende yaptığı konuşmada, milletin huzuru ve güvenliği için görev yapan jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıldönümünü gururla kutladıklarını söyledi.

        İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı da 186 yıl önce kurulan jandarma teşkilatının bugün de aynı azim, aynı ruh ve aynı sadakat ile görevine devam ettiğini aktardı.

        Yalnızca bir kolluk kuvveti olmadıklarını, milletin umudu, güveni ve vicdanı olduklarını belirten Erbakıcı, şöyle konuştu:

        "21. yüzyılda jandarma yerli ve milli teknolojilerle donanmış, hava ve teknoloji destekli operasyonlar yürüten, siber suçlarla mücadelede kararlı, dijital çağın gereklerine hakim modern bir yapıya kavuşmuştur. Bilgi temelli güvenlik anlayışımız, yüksek hareket kabiliyetimizle, her an göreve hazır, her zaman milletimizin emrindeyiz. Başta bölücü terör örgütleri olmak üzere tüm tehditlere karşı mücadelemiz, kararlılıkla, disiplinle ve fedakarlıkla sürmektedir. Bugün bu vatanda özgürce ve huzur içinde yaşıyorsak, şehitlerimizin kanı, gazilerimizin cesareti sayesindedir."

        Vali Sözer, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Erbakıcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve beraberindekiler, Pelitözü Gölpark'ta yapımı tamamlanan jandarma asayiş noktası binasının açılışını gerçekleştirdi.

        Galeri
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