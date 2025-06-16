Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te balkondan düşen kişi 13 gün sonra hayatını kaybetti

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 3 Haziran'da evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan emekli öğretmen hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 14:41 Güncelleme: 16.06.2025 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te balkondan düşen kişi 13 gün sonra hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 3 Haziran'da evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan emekli öğretmen hayatını kaybetti.

        Doğanlar Mahallesi 902 Sokak'taki evinin balkonunda dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten düşerek yaralanan emekli öğretmen Veli Sarıoğlu (73), hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Emekli matematik öğretmeninin birçok şiir kitabının da bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Işıl'a çarpan hemşire çıktı
        Işıl'a çarpan hemşire çıktı
        Pahalı kaldık turizm fren yaptı
        Pahalı kaldık turizm fren yaptı
        Bir kentimizde denize girmek 2 gün yasaklandı!
        Bir kentimizde denize girmek 2 gün yasaklandı!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        Korkutan yangın
        Korkutan yangın

        Benzer Haberler

        Bilecik'te su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te doğaseverleri buluşturan "Gölpark Fest" sona erdi
        Bilecik'te doğaseverleri buluşturan "Gölpark Fest" sona erdi
        Bilecik'te devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te Jandarma Teşkilatının 186'ncı yıl dönümü törenle kutlandı
        Bilecik'te Jandarma Teşkilatının 186'ncı yıl dönümü törenle kutlandı
        Bilecik'te flyboard gösterisi yapıldı
        Bilecik'te flyboard gösterisi yapıldı
        Bilecik'te öğrencilere "Eğitim Başarı Ödülü" verildi
        Bilecik'te öğrencilere "Eğitim Başarı Ödülü" verildi