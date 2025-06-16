Bilecik'te balkondan düşen kişi 13 gün sonra hayatını kaybetti
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 3 Haziran'da evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan emekli öğretmen hayatını kaybetti.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 3 Haziran'da evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan emekli öğretmen hayatını kaybetti.
Doğanlar Mahallesi 902 Sokak'taki evinin balkonunda dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten düşerek yaralanan emekli öğretmen Veli Sarıoğlu (73), hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Emekli matematik öğretmeninin birçok şiir kitabının da bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.