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        Bilecik'te Eğitim Şenliği ve Kermesi başladı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2024 -2025 Yılı Eğitim Şenliği ve Kermesi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 15:12 Güncelleme: 17.06.2025 - 15:17
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        Bilecik'te Eğitim Şenliği ve Kermesi başladı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2024 -2025 Yılı Eğitim Şenliği ve Kermesi başladı.

        İlçede iki gün sürecek etkinlikte elde edilecek gelir diğer okullar için harcanacak.

        İlçedeki tüm okulların ve protokolün katıldığı kortej yürüyüşünün ardından günün önemine ilişkin Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Kılıçer konuşma yaptı.

        Kılıçer, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destek ve koordinesinde okul-veli-öğrenci birlikteliğiyle bu şenliği organize ettiklerini anlattı.

        Etkinlik kapsamında öğrenciler folklor gösterileri yaptı, Kınık köyü çömlek ustaları hünerlerini sergiledi.

        Kermeste gıda, giyim, el emeği ürünler, toprak ürünler, kitap ve kırtasiye malzemeleri gibi ürünler satışa sunuldu.

        Etkinliğe ilçe protokolü ve çok sayıda öğrenci ile vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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