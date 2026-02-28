Bilecik Valisi Sözer, üniversite öğrencileriyle iftarda buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, BŞEÜ Yerleşkesi'ndeki programda Sözer, öğrencilerle sohbet etti.



Açıklamada organizasyondaki konuşmalarına yer verilen Vali Sözer, gençlerin geleceklerine yönelik azim ve kararlılıklarının Türkiye açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.



Öğrencilere eğitim hayatlarında "başarılar" dileyen Sözer, programa katıldıkları için kendilerine teşekkür etti.



Organizasyonda, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile diğer ilgililer yer aldı.

